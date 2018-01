Il cordoglio della Uil per la scomparsa di Emilio Porcaro Profonda commozione da parte del sindacato

Il segretario generale aggiunto della Uil Avellino Benevento, Fioravante Bosco, appresa la triste notizia della morte del di Emilio Porcaro, già dirigente del settore risorse finanziarie del comune di Benevento, esprime vivo cordoglio e profonda commozione.

“Emilio Porcaro– afferma Bosco – è stato prima di tutto un grande amico, sin dai tempi in cui prestava servizio presso il comune di Arpaise. Ben presto egli sarebbe diventato un esperto assoluto del bilancio degli enti locali e della sua pratica implementazione e attuazione. Proprio presso il comune di Arpaise lavorava la sua dolce metà, Rosaria Bibbò, anch’Ella scomparsa prematuramente, appena tre anni fa, a causa di un male che non perdona. Emilio Porcaro – aggiunge Bosco – lascia un grande vuoto al comune di Benevento e presso la sua famiglia, poiché persona corretta, amata e dai sentimenti nobili.

Noi della Uil continueremo ad amarlo per sempre, anche se un senso di grande scoramento si è impadronito delle nostre menti. Ora – conclude Bosco – hai raggiunto in Cielo la Tua amata Rosaria, ma lo sconforto per la Tua prematura dipartita non sarà facile digerirlo”.

