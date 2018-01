Il Palio dei Presepi 2018: trionfa Rione Mellusi Evento organizzato dalla Pro Loco “Samnium”

Dopo il rione Pacevecchia è il quartiere Mellusi di Benevento ad aggiudicarsi la coppa della II° edizione del concorso “Il Palio dei Presepi”, organizzato dalla Pro Loco “Samnium” di Benevento, retta da Giuseppe Petito.

Quest’ultimo ha premiato, nel corso dell’evento “StregArti”, a Palazzo Paolo V, Vincenzo De Tata, primo classificato.

La giuria, capitanata dal direttore artistico Eraldo Vinciguerra, ha selezionato anche i seguenti partecipanti: Alberto Politano, Daniele Melillo, Alberto Giardiello, Christian Lepore, Mario Sparaco, Francesco Castellano, i quali hanno ricevuto un diploma di partecipazione.

La kermesse per il prossimo anno si avvarrà di un gemellaggio importante con il Palio presepiale di Napoli, per arricchirla ancor di più.

Il Palio dei Presepi ha coinvolto l’intera città di Benevento, dove ognuno si è messo in gioco, senza competizione, ma con la sana voglia di dare del proprio meglio per realizzare il presepe più bello e caratteristico. Un modo anche per avvicinare i giovani all’antichissima arte dei presepi napoletani famosa in tutto il mondo.

Redazione Bn