Benevento: "Il restauro dei beni culturali" Il convegno ha offerto propri e originali spunti di riflessione

Grande successo di pubblico e di consensi, presso il Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento per la proiezione dei documentari sui beni culturali "Vallone - Fiori del Cielo" produzione Mangimi Liverini S.p.A per la regia di Anna De Pasquale e "De Matteis - l'Epifania" produzione Mangimi Liverini S.p.A per la regia di Vincenzo Vallone inseriti nel programma del convegno "Il Restauro dei Beni Culturali".

I documentari hanno un duplice obiettivo: portare l’immagine dell’architettura italiana nelle scuole, e sensibilizzare gli italiani ai temi dell’architettura “a noi cari", come il paesaggio e la bellezza usando come caso quello specifico della Valle Telesina.



Il convegno ha offerto propri e originali spunti di riflessione. Tra i relatori oltre l'architetto Vincenzo Vallone, Marinella Parente, Vicepresidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C, Antonio Conte, Docente di filosofia – già parlamentare della Repubblica e Floriano Panza, Sindaco di Guardia Sanframondi anche Salvatore Buonomo Soprintendente ai beni archeologici, belle arti e paesaggio BN e CE.

"I risultati si conservano assieme e anche grazie alla disponibilità e all'impegno di voi architetti che affrontate le difficoltà di un lavoro estremamente difficile, e' un lavoro che bene o male segna nel bene o nel male un territorio. Territorio oserei dire espressivo di identità" queste le parole dell'Arch. Salvatore Buonomo.

L’obiettivo è quello di provare a disegnare la prospettiva di un futuro migliore per le nuove generazioni, descrivendo i valori civili ai quali in passato gli architetti si sono sempre affidati, come il dialogo con il paesaggio e la ricerca della bellezza. Una vera e propria ovazione per l' artista Telesino che ha portato il suo estro, la sua capacità di interpretare l'arte portando il moderno nell'antico e soprattutto lasciando alle nuove generazioni di architetti un messaggio per il futuro: educare le nuove generazioni a ricercare sempre la bellezza ed a porre estremo riguardo al passato.

Redazione Bn