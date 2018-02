Laurea Jolanda Luana Mare Brillante risultato conseguito dalla neo dottoressa

Si è brillantemente laureata in Economia e Gestione delle imprese con la brillante votazione di 110 con lode la dottoressa Jolanda Luana Mare che ha discusso la tesi in Diritto Pubblico dell'economia dal titolo: I fondi a sostegno dell'agricoltura: Fondi strutturali europei e il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 – 2020. Tematiche fondamentali per la neo dottoressa che da anni collabora attivamente nell'attività di famiglia “Mare Petroli” che compie 25 anni di attività. Orgogliosi i genitori Cosimo e Mariateresa, il fratello Piercarmine, il fidanzato Gaetano, gli zii e tutti i parenti che augurano auguro a Jole un futuro ricco di soddisfazioni ad maiora.

A Jole le congratulazioni della redazione di ottopagine.it