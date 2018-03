Laurea Marianna Iarossi: auguri da parenti e amici Laurea da psicoterapeuta col massimo dei voti

Dopo aver conseguito nel 2012 presso l’Università degli Studi di Chieti la laurea Magistrale con indirizzo in Psicologia dello Sviluppo, venerdi 02 marzo 2018 la dottoressa Marianna Iarossi ha superato con il massimo dei voti, presso la sede di Napoli della Scuola Romana di Psicoterapia, l’esame finale di laurea da Psicoterapeuta con indirizzo in Psicoterapia Familiare. Auguri e felicitazioni, per il prestigioso traguardo raggiunto, sono espressi alla dottoressa dal marito Mario a cui si uniscono i genitori Gennaro e Enza, il fratello Domenico, i suoceri Gaetano e Raffaella, i cognati nonché tutti i parenti ed amici. Congratulazioni dottoressa per un futuro sempre ricco di soddisfazioni e per il prosieguo di una brillante carriera professionale. A Marianna vanno anche gli auguri di tutta la redazione di Ottopagine.