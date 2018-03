Speciali visite tematiche per la Festa delle Donne Arte femminile al Museo del Sannio

Giovedì 8 marzo 2018, in occasione della Festa della Donna, al Museo del Sannio sono in programma visite speciali progettate per l’occasione.

Il percorso si snoderà tra le preziose opere dell'Ottocento e del Novecento, mettendo in luce il ruolo sociale della donna e la sua evoluzione negli ultimi due secoli di storia locale e nazionale attraveso le opere esposte. Da Emanuele Caggiano ai bozzettisti ottocenteschi, da Nicola Ciletti al contemporaneo Riccardo Dalisi, la visita sarà un viaggio alla scoperta dell'identità della donna, madre e lavoratrice ma anche icona di nuovi stilemi che si sono affermati con l'imperversare di mode e tendenze nazionali.

La soffusa atmosfera della Pinacoteca del museo farà da cornice a un incontro davvero speciale, lontano da ogni retorica celebrativa, che guarderà alla donna attraverso il filtro dell’arte e sarà completato da inediti materiali di supporto alla visita.

Due i turni di visita previsti: il primo al mattino, con inizio alle ore 11.30, e il secondo il pomeriggio, con inizio alle ore 16.30. Il costo della visita è di soli 4 euro incluso il biglietto d’ingresso al museo. È consigliabile la prenotazione, che può avvenire inviando una mail a: museodelsannio@mediateur.it, telefonando al n. 331 5073873, passando di persona presso l’Infopoint del Museo, scrivendo un messaggio privato sulla fanpage Facebook “Infopoint Museo del Sannio”.

Le attività sono ideate e curate da Mediateur, concessionaria dei servizi presso il Museo del Sannio per conto della Provincia di Benevento.