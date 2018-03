In una mostra, il mistero affascinante della vita A Cerreto Sannita

Continuano a pieno ritmo le iniziative e l’attività dell’Istituto “Carafa Giustiniani” di Cerreto Sannita che è sempre più aperto verso l’esterno.

Questa volta gli studenti del Liceo Artistico dell’istituto titernino, diretto da Giovanna Caraccio, hanno curato l’allestimento della mostra “La vita”, che sarà inaugurata mercoledì 7 marzo, alle ore 18, presso la Biblioteca Provinciale di Benevento, dallo scrittore Gianrico Carofiglio.

L’evento, è stato inserito nell’ambito della quarta edizione del “Festival Filosofico del Sannio Stregati da Sofia”. La mostra, che sarà aperta al pubblico fino al 17 marzo, è l'occasione per fare ammirare nella città capoluogo l’arte, in particolare quella ceramica, insegnata e realizzata nel Liceo Artistico cerretese, che può vantare una lunga attività didattica, capace di tramandare e consolidare la tradizione della lavorazione della ceramica ed esprimere significativi aspetti della contemporaneità.

Le opere realizzati dagli stessi alunni, secondo i principi stilistici e formali dell’artigianato artistico titernino, colpiscono non solo per la loro fattura, ma anche per la particolarità dei colori utilizzati. L’idea della mostra è quella di fornire una “narrazione tangibile” per raccontare il mistero affascinante della vita.

Redazione Bn