"Antonio De Vita, un esempio di competenza e laboriosità" Il ricordo di Fioravante Bosco

"Avevo conosciuto Antonio De Vita, dirigente calcistico nei vari tornei amatoriali, in particolare quando negli anni ’80 si svolgeva il trofeo dedicato alla memoria dell’indimenticato prof. “T. Margherini”. Io, giovanissimo, svolgevo l’attività di arbitro di calcio.

Una persona seria, affabile e assolutamente corretta con avversari e terna arbitrale. Ma Antonio De Vita, maestro del lavoro dal 1° maggio 1989, per effetto del decreto dell’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga, è stato anche un grande lavoratore, un esempio di competenza e laboriosità per i colleghi e le imprese in cui ha prestato lavoro." Così in una nota Fioravante Bosco.

"Antonio De Vita lascia un grande vuoto nei cuori di chi l’ha conosciuto, e in particolare della moglie Giuseppa Catapano, che l’ha amato per una vita intera, delle figlie Assunta, Sofia e Annarita (mia collega nella polizia municipale), e dei nipoti Mario, Elisa, Ilenia e Giulio che, d’ora in poi, dovranno fare a meno dell’amore del nonno.

Per me, che ho avuto l’onere di ricordare Antonio su richiesta dal genero Angelo Iannelli, è stato difficile partecipare al dolore che ha colpito la famiglia De Vita, poiché conservavo nel mio cuore il ricordo di un uomo che - in qualsiasi campo si era cimentato - aveva saputo fare bene, facendosi amare per la sua bontà."

