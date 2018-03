Pensionamento Luigi Lepore Cerimonia all'Asia, gli auguri della Uil

Cerimonia di pensionamento per l’ex dipendente dell’Azienda Servizi Igiene Ambientale di Benevento, Luigi Lepore, dopo oltre 42 anni di onorato servizio. Presente, tra gli altri, Fioravante Bosco, segretario generale aggiunto della Uil Avellino/Benevento. L’amministratore unico, Donato Madaro, e il direttore generale, Massimo Romito, alla presenza dei loro più stretti collaboratori, hanno voluto consegnare una targa ricordo al lavoratore. “Al Dipendente Lepore Luigi con l’augurio sincero e la stima per chi ha dimostrato nella lunga permanenza nella società il proprio impegno lavorativo, la propria professionalità, fornendo un prezioso contributo per la crescita e lo sviluppo dell’Azienda negli anni”.

“Caro Luigi, hai svolto il tuo lavoro con spirito di abnegazione, e la tua disponibilità è stata sempre ben ripagata, tant’è che l’Azienda ha voluto dimostrarti affetto e amicizia con la targa ricordo. Ti auguro lunga vita, e sono certo che per il futuro vorrai impegnare il tempo libero per stare più vicino alla Tua famiglia”, ha invece augurato il sindacalista Fioravante Bosco.