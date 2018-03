Pensionamento caporeparto Francesco Vella Gli auguri dei vigili del fuoco del Turno B

Andare in pensione e lasciare il posto di lavoro ricoperto per tanti anni non è mai una cosa semplice specialmente per chi ha indossato la divisa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un lavoro impegnativo che il caporeparto Francesco Vella ha svolto con dedizione e passione. Ora la meritata pensione. I colleghi del Turno B, in particolare quelli del distaccamento di San Marco dei Cavoti, lo hanno voluto salutare con una targa ricordo che gli è stata consegnata durante l'ultimo turno di lavoro: “Per esprimerti stima e gratitudine per la disponibilità e la cortesia dimostrate nel corso degli anni trascorsi insieme”. Al caporeparto Vella gli auguri anche dalla redazione di Ottopagine.