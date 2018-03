Opinioni a confronto sul biotestamento a Benevento Sala Lazzati, Centro di Cultura “Raffaele Calabria

Lunedì 19 marzo alle ore 17.00 presso la Sala Lazzati del Centro di Cultura “Raffaele Calabria” si terrà un incontro dibattito sul tema: "Biotestamento: la morte evento naturale o soluzione artificiale? Opinioni a confronto per una visione umanistica".

L’iniziativa, precedentemente rinviata per le avverse condizioni meteo, è organizzata dal Centro di Cultura “Raffaele Calabria”, dalla Fondazione Bonazzi e da CIVES – Laboratorio di formazione al bene comune.

Il programma è così articolato: saluti Ettore Rossi Presidente del Centro di Cultura “Raffaele Calabria”, ne discutono Mario Verrusio, Giuseppe Maio e Felice Accrocca. Modera il confronto Antonio De Vizia.

Al centro delle riflessioni ci sarà la nuova legge in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, per approfondirne le implicazioni e il suo significato più profondo per la persona.

Redazione Bn