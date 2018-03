A Benevento torna Zuiki: tutto pronto per l'inaugurazione Giovedì la riapertura al Centro Commerciale Buonvento

È tutto pronto per la riapertura del punto vendita ZUIKI di Benevento, che giovedì 15 marzo accoglierà il pubblico, presso il Centro Commerciale Buonvento, in un nuovo spazio più ampio e confortevole.

Uno special party, a partire dalle 17:00, farà da sfondo alla re-opening, con un dj-set e un esclusivo fashion show, che accoglieranno e intratterranno gli ospiti in un’atmosfera glam e ricercata.

Così ZUIKI punta ancora al sud, tornando nella sua regione di origine, dopo aver festeggiato da pochi giorni i 30 anni di attività dell’azienda proprietaria del marchio.

Con ben 21 store solo in Campania, il brand è quasi a quota 150 punti vendita, tra diretti, franchising e outlet in tutta Italia.

Ma il forte piano di espansione di ZUIKI non si ferma qui. A breve infatti ci sarà anche il lancio del progetto “Travel Retail”, con l’apertura di nuovi stores in alcune stazioni italiane a coronamento di un piano di sviluppo biennale che entro il 2018 vede un totale di 35 nuovi punti vendita e la riqualificazione di 60 store.

Il punto vendita di Benevento, di circa 240 mq, segue il nuovo layout ZUIKI, che rispecchia in toto lo stile del marchio ed in modo glamour e sofisticato si fa portavoce del suo mood giovane e pop, attraverso spazi comodi, accoglienti e luminosi, per consentire una maggiore libertà di movimento, un maggiore assortimento nell’esposizione ed una migliore e più funzionale selezione dei capi.

Presente in negozio la collezione P/E 2018 Donna, con look sempre freschi ed attuali, che mixano colori tenui e vitaminici, stili diversi e stampe floreali e geometriche, perfetti per ogni occasione. Un fil rouge di capi evergreen che hanno dettato la moda e continuano a farlo, dal denim, sempre must di collezione allo stile sporty-chic.

Fondata nel 2003, ZUIKI è una realtà tutta italiana che ha costruito il suo successo con una formula innovativa: un prodotto sempre nuovo realizzato in un’ottica friendly price; rapporto diretto con la produzione e continui flash di collezione con un sistema creativo e produttivo veloce, snello e capace di rispondere tempestivamente alle richieste del mercato.