Giovani, scuola e teatro a Benevento In scena di uno degli atti unici più famosi di Pirandello

Andrà in scena il 15 marzo presso il teatro De Simone, alle ore 10, il prossimo appuntamento in programma per “AnGHInGò Scuola”, la rassegna dedicata alle scolaresche organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento.

Il nuovo titolo in cartellone per la dodicesima edizione sarà “L’uomo dal fiore in bocca e…”, della compagnia Teatro Eidos, liberamente tratto da testi di Luigi Pirandelloe diretto da Virginio De Matteo. In quest’occasione verrà proposta una versione rinnovata della pièce, arricchita dagli interventi musicali di Eduarda Iscaro, che si esibirà in alcuni canti tradizionali siciliani.

Queste le note di regia: “Ne “L’uomo dal fiore in bocca” Luigi Pirandello racconta l’autoanalisi di un uomo, giunto al capolinea della vita. Su di lui pesa un verdetto di morte: è affetto da epitelioma, il “fiore in bocca”. Di notte, nel caffé di una stazione, egli si confida con uno sconosciuto che ha perso il treno e quindi ha tutto il tempo per ascoltarlo. Le riflessioni che il protagonista porge al suo interlocutore assumono in certi momenti una forza altamente poetica e, attraverso un dialogo a dir poco metafisico, l’autore realizza una mirabile sintesi fra le parole della ragione e le parole del cuore.

Alla messa in scena di uno degli atti unici più famosi di Pirandello, si intreccia lo spassoso racconto de “La giara”, novella emblematica del suo corpus letterario, in cui si narra la storia di una beffa paesana sullo sfondo della campagna siciliana. Don Lolò cova con gli occhi la sua bella giara nuova, che improvvisamente si rompe. Zì Dima, il conciabrocche, si cala nella giara e l’accomoda, ma quando si tratta di uscirne non può. Ciò fa infuriare Don Lolò, che manda a spaccarsi contro un albero la giara, dalla quale Zi Dima esce illeso”.

