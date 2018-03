Maria Forte entra nell'associazione combattenti nazionale A Castelvetere in Valfortore l'incontro con la nuova socia

L'associazione nazionale combattenti guerra di liberazione sezione provinciale di Benevento e Arpaise rappresantata dal presidente Michele Panaggio e del vice Giovanni Russo, si è recata a Castelvetere in Valfortore per incontrare la nuova socia Maria Forte. Prima dell’incontro però, l’Associazione si è recata al Comune dove delegati dal Sindaco Gianfranco Mottola, ha incontrato i consiglieri Carmine Panaggio, Bracale Giusy e Bibbò Angelo.

Un’incontro entusiasmante ed importante quello svoltosi al Municipio dove i rappresentanti del sodalizio Panaggio e Russo, hanno salutato e ringraziato i consiglieri per la bellissima accoglienza e hanno illustrato loro, non solo le attività dell’associazione, ma anche lo scopo principale e cioè quello di divulgare ai giovani i valori della pace e della concordia tra i popoli, pur ricordando i tanti giovani,che sacrificarono la loro vita per il futuro della nazione, inoltre si è discusso su cosa fare per una possibile apertura della sezione locale di codesta associazione lì sul territorio.

Al termine dell’incontro al Municipio, Forte ha accolto con gioia ed entusiamo tutti. Il presidente con immensa gioia e gratitudine, ha salutato e ringraziato la nuova iscritta, anche a nome del presidente nazionale ambasciatore Alessandro Cortese De Bosis e le ha consegnato la tessera d’onore ed il diploma di fedeltà. Inoltre l’ha nominata collaboratrice della dell'associazione sul territorio di Castelvetere. Dunque un’incontro e un momento importante per l’associazione che vede l’apertura di scambi informativi e culturali anche con altri territori della provincia di Benevento.

Redazione Bn