Attesa per la rievocazione storica "La Contesa di Sant’Eliano"

L’Associazione Culturale Benevento Longobarda ha iniziato i preparativi per la rievocazione storica La Contesa di Sant’Eliano che si svolgerà a Benevento dal 2 al 10 giugno 2018.

L’evento sarà suddiviso in tre diversi momenti: il 2 e il 3 giugno si svolgerà il Corteo Storico dei Longobardi Beneventani, che sfilerà lungo Corso Garibaldi soffermandosi nei pressi dei monumenti longobardi più importanti; il 4 e il 5 si svolgeranno gli incontri di approfondimento e dal 6 al 10 giugno verrà allestito il tradizionale villaggio longobardo, che ospiterà le 6 gare della Contesa.

"Per la settima edizione abbiamo chiesto di poter utilizzare Piazza Castello e nei prossimi giorni capiremo se verrà concessa. Anche questa edizione sarà completamente autofinanziata e tutti i cittadini potranno contribuire mediante il crowdfunding che verrà lanciato a partire dall’ 8 aprile, giornata che dedicheremo alla Festa del Tesseramento, sperando che saranno in molti, anche nel 2018, i beneventani che vorranno unirsi a noi. Il programma della rievocazione verrà aggiornato strada facendo, per questo vi invitiamo a seguirci e ad accettare di ricevere le nostre notifiche."

Altre iniziative sono in cantiere nel Comune di Ponte, dove, il 14 e 15 aprile si svolgerà un evento a carattere storico-rievocativo incentrato sulla Via Francigena del Sud, che comprenderà anche un concerto di musica medievale. Maggiori informazioni verranno date non appena ultimato il programma.

"In questi giorni abbiamo lanciato, grazie al contributo di Neikos, il nostro nuovo sito internet: speriamo vi piaccia e ci scusiamo se avete ricevuto una news datata, si è trattato di un errore di “inesperienza” da parte di Benevento Longobarda (siamo poco pratici di queste diavolerie tecnologiche, a cui preferiamo spade e scudi). La Storia non si ripete….si rivive. Rivivila insieme a noi….

