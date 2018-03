Laurea Aleandro Petrella Gli auguri da parte dei familiari

Si è brillantemente laureato con 110 e lode in “Fashion Design” all’Accademia delle Belle Arti di Napoli, Aleandro Petrella. Al neo dottore sono giunti gli auguri dei genitori Maurizio e Maria Patrizia, della sorella Andrea, nonché della cugina Simonetta. “La laurea è il primo duro traguardo della vita e l’hai superato splendidamente. Goditi il momento e continua così, arriveranno tante soddisfazioni anche in capo professionale vedrai! Siamo felicissimi per te e molto orgogliosi”.

Ad Aleandro gli auguri anche dalla redazione di Ottopagine