"Il duplice volto della violenza in famiglia" Convegno a Benevento

L’Ami, (Associazione avvocati matrimonialisti italiani per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia), distretto di Napoli, sezione territoriale di Benevento in occasione della presentazione della nuova sezione territoriale, organizza per il giorno 23 marzo 2018 alle ore 15.30, presso la Sala Vergineo del Museo del Sannio, il Convegno dal titolo: “Strega vittima, strega carnefice. Il duplice volto della violenza in famiglia. Aspetti giuridici, criminologici, deontologici e storico-culturali.”

La famiglia, che nell’immaginario collettivo rappresenta il luogo di protezione per antonomasia, diventa sempre più spesso il luogo dove si consumano le più drammatiche forme di violenze.

In questo contesto le donne sono certamente la categoria di vittime predominante e gli ultimi episodi di cronaca evidenziano un fenomeno allarmante. E’ bene, dunque, che sia prioritaria l’attenzione verso di loro.

Tuttavia, è allo stesso tempo necessario sfatare un mito: all’interno delle mura domestiche la donna non è sempre e soltanto vittima. E violenza domestica non è sinonimo di violenza sulle donne.

Interverranno:

Claudio Ricci Presidente della Provincia di Benevento, Marilisa Rinaldi Presidente del Tribunale di Benevento, Alberto Mazzeo Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, Gian Ettore Gassani Presidente Nazionale Ami. Modera Annamaria Oliviero Responsabile Territoriale Ami Benevento

Relatori: Rosanna Scocca Presidente Associazione Culturale “Bellezza Orsini e le Streghe di Benevento”, Flavio Cusani Magistrato, GIP Tribunale Penale di Benevento, Antonella Formicola Criminologa, Giuliana Giuliano Magistrato Tribunale Civile di Benevento, Gian Ettore Gassani- Presidente Nazionale Ami, Valentina De Giovanni Presidente Ami Napoli. Lettura testi sul tema a cura del progetto letterario “Voci Confinanti” a cura di Milena Di Rubbo e Alfredo Martinelli.

Redazione Bn