Complimenti alla dottoressa Ruta Kavaliunaite Laurea in Giurisprudenza all'Unisannio con lavoro di Ricerca interamente in lingua inglese

Complimenti all'intraprendente Ruta Kavaliunaite per aver raggiunto un altro traguardo, ovvero la Laurea in Giurisprudenza conseguita anche con l'intento di affiancare il marito, noto avvocato di Benevento, nel suo studio legale. Il giorno 20 marzo all'Università del Sannio la brillante project manager della SEB ha discusso in lingua inglese la tesi sperimentale dal titolo “The prohibition of abuse of law”, con relatrice la Prof.ssa Camilla Crea, nonchè docente di Diritto civile.

Il lavoro di ricerca svolto da Ruta è stato inoltre il primo interamente redatto in lingua inglese in materia di Contracts, in quanto nessuno prima di lei ha sostenuto l'esame di laurea in giurisprudenza, nella sede dell'Università del Sannio, in una lingua diversa dall'italiano. La suddetta laurea si è così aggiunta all'impeccabile curriculum che vanta molteplici esperienze lavorative in alcune delle più prestigiose Banche europee, una laurea in Economia e management ed un Master in gestione aziendale e commercio presso l'Università di Vilnius. Una bella soddisfazione per la simpatica e sagace Ruta e per tutta la sua famiglia che la sostiene con affetto e stima.