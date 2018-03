Turismo: "Sannio autentico" alla Bmt Napoli Treno storico, rievocazioni ed esperenziale attirano i buyers

Oltre 150 contatti e appuntamenti con buyers, tour operator e agenzie di viaggi, più la partecipazione al workshop "Turismo Sociale" dove è stato approfondito l'interesse al territorio e sono stati allacciati accordi importanti con gruppi interessati al turismo dei borghi.

Sono questi i numeri che registrano l'impegno positivo di "Sannio Autentico", brand di promozione turistica della Cna di Benevento, a rappresentare il territorio all'interno del padiglione della Regione Campania in occasione della 22esima edizione della BMT- Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli.

Un interesse crescente, quello per Benevento e il Sannio, un lavoro, quello di "Sannio Autentico", che parte da lontano: dopo il debutto del brand alle principali fiere turistiche italiane nel 2017, l'offerta è stata calibrata sui reali punti di forza del territorio: escursioni di qualità, eventi capaci di calamitare l'interesse di gruppi, un ventaglio di proposte legate al turismo esperenziale.

“Sannio Autentico” ha calamitato l’attenzione dei buyers presentando il calendario eventi 2018 legato al treno storico di Fondazione Fs: 14 domeniche, da maggio a dicembre, partenze da Napoli e Salerno e fermate a Caserta ed Avellino, con eventi abbinati alle corse del treno: escursioni di qualità, dunque, utilizzando treni d’epoca, come i Cobrellini o i Centoporte, per un’esperienza di viaggio insolita in grado di valorizzare il paesaggio del Sannio.

Tra gli eventi più richiesti, la rievocazione storica “Benevento Longobarda” in programma dal 2 al 10 giugno nel capoluogo sannita, il Raduno Internazionale delle Mongolfiere di Fragneto Monforte di ottobre ed i percorsi naturalistici legati all’Oasi Wwf di Campolattaro ed ai percorsi cicloturistici dell’Alto Sannio. Grande attenzione, infine, per i percorsi esperenziali, specialmente quelli legati all’enogastronomia. Una buona notizia per il territorio, visto che la Cna Turismo e Commercio nazionale ha deciso di puntare sul turismo esperenziale forte dell’accordo con Airbnb Experience che, nelle prossime settimane, presenterà proprio nel Sannio, il suo ambizioso progetto turistico.

Redazione Bn