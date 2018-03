Affidamento del campo di calcetto di via Vincenzo Bellini Pubblicato l’avviso

Il dirigente dell’Ufficio Sport, Alessandro Verdicchio, rende noto che è stato pubblicato sul sito del Comune (www.comune.benevento.it) l’avviso di selezione pubblica per l’affidamento in concessione decennale della gestione dell’impianto sportivo comunale di calcetto sito alla via Vincenzo Bellini.

I plichi contenenti l’offerta e la relativa documentazione dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12 del giorno 2/05/2018.

Redazione Bn