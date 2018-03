Benvenuta al mondo Mariarita Vinciguerra Tantissimi auguri alla piccola e ai genitori Assunta e Massimo

Festa grande in casa Vinciguerra per la nascita di Mariarita venuta al mondo ieri per la gioia di mamma Assunta e papà Massimo.

Alla piccola e ai genitori gli auguri di una vita ricca di felicità e serenità dalla famiglia e da tutti gli amici e in particolare da parte di zio Gino e zia Severina.

Alla Famiglia Vinciguerra gli auguri dalla redazione di Ottopagine