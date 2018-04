Il Rotary ricorda il compianto presidente Gerardo Ciannella “Impegno nella vita del club, nel lavoro e nella professione"

Nella cappella di San Martino, inglobata nel palazzo Urbano De Agostini di Campolattaro, il Rotary Club Morcone - San Marco dei Cavoti ha commemorato il primo presidente di questo sodalizio, Gerardo Ciannella, venuto a mancare prematuramente lo scorso 22 febbraio.

La cerimonia di commemorazione è iniziata con la celebrazione di una santa messa officiata da padre Pio Capuano, frate del Convento dei cappuccini di Morcone. Al termine del rito religioso l’incontro è proseguito presso la sede del “Centro culturale per lo studio della civiltà contadina nel Sannio”, in via Palazzo. Dopo l’intervento del professore Annibale Laudato che ha tracciato la figura del compianto presidente Ciannella sia come cittadino di Campolattaro, ma anche come medico ed uomo di cultura, l’attuale presidente del Rotary Club Morcone - San Marco dei Cavoti, Tommaso Paulucci, ha svolto il discorso commemorativo.

“Ricordare Gerardo Ciannella - ha detto il presidente Paulucci - vuole essere principalmente il riconoscimento delle qualità di un Rotariano d'animo che aveva fatto propria la missione del Rotary di essere associazione di servizio”.

E Paulucci ha aggiunto: “Impegno nella vita del club, nel lavoro e nella professione, per il miglioramento della qualità della vita a livello locale e delle relazioni tra persone, azione per i giovani come sviluppo della leadership e come partecipazione alla vita civile e democratica, impegno e azione per la pace ed il dialogo tra popoli, erano questi i fari che illuminavano la sua azione”.

Inoltre, il presidente del Rotary Club Morcone - San Marco dei Cavoti ha sottolineato: “Il compianto Ciannella voleva che il Club Morcone - San Marco fosse un Costruttore di Amicizia, un promotore di servizio all'Uomo e alla nostra Comunità locale con la donazione del tempo gratuito e del proprio impegno per la realizzazione degli scopi sociali e dei progetti per ricercare e valorizzare le opportunità offerte dal territorio. Con la cultura sperava di combattere la mediocrità dilagante e far crescere una umanità pensante. Noi che lo abbiamo conosciuto a causa del Rotary - ha concluso Paulucci - ne avvertiamo la mancanza e manifestiamo l'impegno a ricordarlo con affetto e stima e a continuarne l'opera con la sua alta ispirazione”.

Alla cerimonia erano presenti la sorella del compianto presidente Ciannella, Luciana, i nipoti, i presidenti del Rotary Club di Sant’Agata dei Goti e Telese Terme, Alfredo Iannotta e Rosa Di Cerbo, Mimmo Zerella del Rotary Club Benevento nonchè Angelo Finella, Carla Cavoto, Pina Polletta, Cosimo Callisto, Carlo Costanzo e Leonardo Di Stasio in rappresentanza del Rotary Club Morcone -San Marco dei Cavoti.

Redazione Bn