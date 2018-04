Santa messa in lingua inglese e francese a Benevento Ad officiare il rito sarà don Eugenio Kouassi

A partire da domenica 15 aprile, ogni terza domenica del mese, sarà celebrata alle ore 17.30, nella chiesa di san Pasquale, in via San Pasquale 11, la Santa Messa in lingua inglese e francese. Ad officiare il rito sarà don Eugenio Kouassi.

Redazione Bn