Avviso pubblico per le persone con disabilità grave Prive del sostegno familiare

Il Comune di Benevento - capofila dell'Ambito territoriale B1, rende noto che le persone tra i 18 e i 64 anni d’età, residenti nei comuni di Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, in condizioni di disabilità grave, con certificazione riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, e prive del sostegno familiare, possono partecipare all'avviso pubblico della Regione Campania n. 2 del 12/01/2018, per la selezione di progetti personalizzati per il "Dopo di noi".

L'avviso pubblico regionale finanzia, a valere sul fondo ex L. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, i seguenti interventi:

Percorsi di autonomia abitativa; servizi di ospitalità periodica che consentano alle persone con disabilità grave di sperimentare occasioni di autonomia, vivendo in un luogo diverso dalla propria casa; soluzioni alloggiative che presentino caratteristiche di abitazioni o gruppi-appartamento; sperimentazione di soluzioni di co-housing che offrano a un piccolo gruppo di persone con disabilita di avvicinarsi alla residenzialità condivisa; promozione di programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità grave e ai diritti delle persone con disabilità; tirocini per l'inclusione sociale finalizzati a favorire l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità.

L'avviso pubblico ed il modulo di domanda sono scaricabili dai siti istituzionali dei Comuni aderenti all’Ambito territoriale B1:

Comune di Benevento, Capofila Ambito B1, www.comune.benevento.it. Per informazioni Ufficio di Piano, Settore Servizi al Cittadino:tel. 0824/772688, fax: 0824/326211, pec:, pszambitob1@pec.comunebn.it; Comune di Apollosa, www.comuneapollosa.it. Per informazioni: tel. 0824 44004, fax: 0824/44497, pec: apollosa@pec.cstsannio.it; Comune di Arpaise, www.comunearpaise.it. Per informazioni: tel. 0824 46025, fax: 0824/46941, pec: comunearpaise@asmepec.it; Comune di Ceppaloni, www.comune.ceppaloni.it. Per informazioni: tel. 0824 66511, fax: 0824/66504, pec: protocollo.ceppaloni@asmepec.it; Comune di San Leucio del Sannio, www.comune.sanleuciodelsannio.it. Per informazioni:tel.0824/45004,fax:0824/45004, pec: protocollogenerale.sanleuciodelsannio@asmepec.it.

Redazione Bn