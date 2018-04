Rotary Club Benevento: due appuntamenti in città Raccolta di fondi da destinare all’eradicazione della Polio nel mondo.

Giornata intensa quella che vivrà il Rotary Club di Benevento, quest’anno presieduto dall’avvocato Giovanni Cavuoto, giovedì 19 aprile 2018.

Una giornata scandita da due appuntamenti importanti e di grande rilievo sociale: di mattina alle ore 12.00 al quartiere Capodimonte, in via Liborio Pizzella ci sarà l’inaugurazione del Parco Urbano “Paul Harris”, intitolato al fondatore del Rotary International e di sera al Teatro Massimo alle20.30 lo spettacolo teatrale “Il Rogo”, per la raccolta di fondi da destinare all’eradicazione della Polio nel mondo.

Le due iniziative sono condivise anche con i giovani del Rotaract e dell’Interact. Il parco urbano nasce dal progetto “Un Rotariano, un Albero”, che si propone di valorizzare un’area pubblica, di recente sviluppo urbanistico e demografico.

Il progetto ha una duplice valenza, quella di aumentare la quota di verde pubblico in uno dei quartieri più popolosi della città e quello di sensibilizzare le giovani generazioni al civic work, nonché alla comprensione dell’importanza della natura, dell’ambiente e delle cose pubbliche, che siano di godimento per il presente e per il futuro.

Redazione Bn