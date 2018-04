Un documentario fantasiologico sul Taburno Sono iniziate le prime riprese

Sono iniziate sul Taburno le riprese del primo documentario fantasiologico dello studioso Massimo Gerardo Carrese. I bambini di Foglianise e di Tocco Caudio raccontano come vivono e praticano la fantasia, l’immaginazione e la creatività.

Ideato e diretto dal fantasiologo Massimo Gerardo Carrese, studioso di Storie e caratteristiche della fantasia e dell’immaginazione (www.fantasiologo.com), il documentario è girato con i bambini dell’Istituto Comprensivo “Padre Isaia Columbro” di Foglianise (Benevento).

Realizzato nell’ambito delle attività Scuola Viva Campania coinvolge circa sessanta bambini di classe III e IV di Foglianise e di Tocco Caudio. Nel nuovo lavoro, Carrese mostra le dinamiche della fantasia, dell’immaginazione e della creatività per come vissute dai bambini. L’uscita del documentario, pubblicato da Ngurzu Edizioni, è prevista per ottobre.

Redazione Bn