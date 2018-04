Un sannita diventa docente universitario associato Giuseppe Meccariello, giovane moianese, diventa associato in Otorinolaringoiatria e audiologia Med

Giuseppe Meccariello, classe 83',marito e padre di due bimbe, un'adolescenza passata tra Moiano e Cerreto Sannita, dove ha frequentato il seminario, Laureatosi in medicina e chirurgia, alla Seconda Università degli Studi di Napoli, Specializzato presso L'Università di Firenze con importanti momenti formativi presso le Università di Amstardam, Parigi e Londra e attualmente Dirigente medico presso gli ospedali di Forlì e di Faenza, ha conseguito l'abilitazione del MIUR(Ministero l'Istruzione, Università e la Ricerca) a Professore Universitario Associato, per la disciplina Otorinolaringoiatria e Audiologia MED, a coronamento dell'attività di ricerca(39 articoli pubblicati su riviste internazionali) e dei numerosi congressi a livello Europeo e Mondiale. Vincitore di 4 premi nazionali per l'attività di ricerca.

Una vita professionale anche se giovane passata tra corsie di pazienti onclogici e affetti da OSAS( Sindrome delle apnee Notturne, ndr) operati tramite la chirurgia Robotica o la chirurgia endoscopica.

Il trauguardo da lui conseguito è abbastanza Anomalo visto che l'età media per vincere un concorso da Associato auutalment in italia è di 45 anni.