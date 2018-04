Fiocco azzurro in casa Orlacchio: Benvenuto Carmine La gioia, la nascita. Benevento in festa

Festa grande a Benevento e Guardia Sanframonti per l'arrivo di Carmine Orlacchio. Per la gioia di mamma Mariasperanza Assini e papà Teo è nato Carmine ieri, sabato 28 aprile, al Fatebenefratelli. Mamma e figlio stanno bene e stanno accogliendo tutte le persone che stanno raggiungendo l'ospedale nel capoluogo sannita per fare gli auguri e conoscere il piccolo.

Vispo e gioioso pesa 3 chili e 370 grammi. Carmine è stupendo ed è stato accolto tra lacrime e gioia dell'intera famiglia. Emozionatissima la mamma, la bellissima Mariasperanza e papà Teo che già ha festeggiato l'arrivo dell'adorato primo figlio con una serie di regali giallo rossi. Fedelissimo e storico tifoso del Benevento Calcio, papà Teo ha già acquistato i primi gadget Strega al piccolo, colorando di giallo rosso la camera di mamma Mariasperanza e il neoarrivato in famiglia. Gioia enorme l'arrivo di Carmine per tutti, in particolare per i nonni Carmine Elia Bellonio, Filomeno Assini e Maria Orso. Carmine è un vero splendore. Il piccolo che da subito ha sorriso a tutti, incantando con i suoi occhioni anche sanitari, medici e infermieri della struttura, è allegro e vispissimo. "Che la vita ti sorrida sempre, che la gioia ti accompagni. Ti amiamo tantissimo la tua mamma e il tuo papà". A Teo, Maria Speranza a Carmine gli auguri sinceri della redazione di Ottopagine e 696 Ottochannel Tv, di zia Maria Carmela e zio Loredano, dei cuginetti Ennio e Filomeno, di Simonetta e Massimo, che non vedono l'ora di conoscerlo.

Siep