Cinzia Susino entra nel cast. Si "gira"a Benevento e Montella

Mancano ormai poche settimane all’avvio delle riprese, in terra sannita e non solo, per "- M -" il film, la pellicola del regista Lorenzo D’Amelio.

Entusiasti gli sponsor, che hanno volentieri concesso logo, location ed oggetti di scena per sostenere la realizzazione dell’opera cinematografica, che va suscitando sempre maggior interesse fra gli addetti ai lavori e presto verrà presentata nell’ambito dei festival dedicati.

Le riprese si effettueranno, infatti, nei luoghi del centro storico cittadino di Benevento. Grande disponibilità è stata offerta anche dal paese irpino di Montella, la cui Amministrazione ha dato il proprio patrocinio al progetto cinematografico, anche in considerazione dell’interesse storico-culturale dell’operazione, che si riferirà ad importanti figure storiche originarie della cittadina.

Il film vedrà quale sfondo, fra l’altro, anche il centro commerciale “Buonvento”, con la Tavola Calda di Vincenzo Ucci, Masseria Olivola, la Bottega d’Arte Antica, e il Dionisio Bistrot. La produzione si avvarrà inoltre dei veicoli “Great Wall” della concessionaria “Mobility Service”. Trucco e parrucco saranno affidati rispettivamente a Ivana Napoli make up artist e a “Roberto Petroccia – l’arte di creare”.

Nei ruoli di protagonisti, lo ricordiamo, i giovanissimi Glauco Rampone e Silvia Di Bernardo, emersi dal lungo percorso di casting, di cui 130 effettuati nelle scuole e 50 nelle giornate aperte al pubblico, e ai quali hanno preso parte circa 180 ragazzi provenienti da Campania, Lazio, Basilicata, Toscana, Puglia.

Una bella, piacevolmente inaspettata novità, riguarda, invece, il principale ruolo femminile.

Dopo la recente, forzata rinuncia, per motivi di forza maggiore, da parte di Rosalia Porcaro, arriva nel cast la dinamica Cinzia Susino, attrice siciliana formatasi con Beatrice Bracco, Massimiliano Bruno, Paola Tiziana Cruciani, Alessandra Fallucchi e all'Actors Centre di Londra. Ha studiato con la acting coach Ivana Chubbuck, con Elio Germano e con David Warren (regista di ''Desperate Housewives'').

Dopo gli esordi in Sicilia e il periodo di studio-lavoro all'estero, dal 2009 è tornata a Roma, dove si divide tra teatro, cinema e fiction (''Provaci ancora prof!7''. ''Il cacciatore'', ''Gli ultimi saranno ultimi'', ''Confusi e felici'', ''Il mio nome è Thomas'', ''I Medici'').

Bilingue (italo-inglese), ha recitato per The English Theatre of Rome, balla, canta e recita anche in spagnolo, francese, tedesco e russo.

Confermatissimi, nei ruoli maschili, Peppe Barile e Corrado Taranto, protagonisti della scena teatrale partenopea, in opere con Mariano Rigillo, Luisa Conte, Mario Scaccia, Carlo Cecchi, i fratelli Giuffré, Luigi De Filippo.

Completa il cast l’amichevole partecipazione di Antonio Fiorillo, attore comico e cabarettista napoletano, fra gli interpreti di “Un posto al sole”, “La seconda notte di nozze” di Pupi Avati, “Dio ci ha creato gratis” di Angelo Antonucci , e in Tv con “Ciao Darwin”,”La sai l'ultima?”, “Affari tuoi”. Coprotagonisti saranno Francesco Pio Rescigno, Marian Valentin Zvînc, Chiara Attanasio, Jacopo Castiello.

"- M -" il film vede al centro la storia di Giorgio, studente al primo anno delle superiori.

Un mistero inspiegabile attende lui e l’amica del cuore Cristina, ed una specie di giallo da risolvere, per comprendere vicende che hanno radici nella persecuzione ebraica della seconda guerra mondiale. Sullo sfondo i tanti dubbi e le poche certezze dell’adolescenza, divisa fra scuola e vita sociale, amicizie ed antipatie, con le inevitabili afflizioni dell’età ed un immancabile trio di bulli che non smette di dargli il tormento.

Ulteriori informazioni al sito www.emmeilfilm.it.