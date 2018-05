Red Sausage Run: 400 moto e un mare di amici su due ruote Le foto del raduno che ha invaso Benevento, Castelpoto ed altri centri sanniti

Straordinario successo di partecipazione e divertimento per l’ottava edizione della Red Sausage Run, il Motogiro della 'Salsiccia Rossa' che lo scorso 25 aprile si è svolto tra Benevento e la provincia sannita.

L’evento è organizzato dal Motoclub FMI ‘F. Gabriele’ di Benevento con il supporto e la ‘regia’ di Gianluca Simeone che ha guidato la carovana in sella alla sua Harley Road King.

Al raduno dedicato ai bikers sono state contate oltre 400 motociclette capaci di calamitare le attenzioni e le curiosità di tantissimi appassionati e non solo: tutti rapiti dal rombo imponente generato dal passaggio della carovana a due ruote.

Come da programma i motociclisti si sono dati appuntamento nella centralissima piazza Garibaldi di Castelpoto, per poi arrivare ad invadere al ’piccolo trotto’ le strade del Capoluogo.

Passerella d’obbligo tra le strade della città prima di raggiungere il Convento di Vitulano dove si è svolta la tradizionale benedizione dei veicoli. Concluse le attività in sella, tutti i convenuti si sono poi ritrovati per il pranzo nell’area fiera di Castelpoto dove hanno pranzato... manco a dirlo, a base di salsiccia rossa, famosa specialità locale ed ascoltato le sonorità di Dario ‘Aged Teen’ Guarino che ha spaziato con il suo repertorio rock’n’blues acustico.