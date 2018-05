"Lotta al colesterolo alto per evitare l'infarto" Incontro dibattito oggi a Benevento

Incontro dibattito quest'oggi a Benevento con inizio alle 9.30 alla presenza di cardiologi, rarmacisti e medici di medicina generale sul ruolo della terapia con anticorpi monoclonali per ridurre il colesterolo alto.

Oggi sono disponibili farmaci innovativi con risultati senza precedenti per la riduzione del colesterolo per il migliorare la prognosi dei pazienti affetti da malattie del colesterolo alto. Si tratta dei tanti pazienti con Ipercolesterolemia familiare, pazienti intolleranti alle statine e pazienti non a target con statine.

Al fine di divulgare sul territorio le conoscenze sulle nuove strategie terapeutiche per pazienti ipercolesterolemici a più alto rischio cardiovascolare, si terrà oggi a Benevento, presso l’Una Hotel il Molino, un incontro dal titolo: “La soluzione per il paziente ipercolesterolemico ad alto rischio cardiovascolare”, presieduto da Giovanni Ianniello, presidente dell’ordine dei medici della provincia di Benevento, Maurizio Manna, presidente dell’ordine dei farmacisti della provincia di Benevento e Tommaso Cusano, pesidente Federfarma della provincia di Benevento.

Partecipano all’incontro i cardiologi dell’azienda ospedaliera Rummo, i cardiologi della Asl di Benevento, i farmacisti ospedalieri e territoriali della provincia di Benevento e i medici di medicina generale del Sannio. Durante il convegno sarà presentato da Marino Scherillo il progetto innovativo: “La Carta del Cuore”.

Si tratta di una soluzione innovativa per garantire la sorveglianza nel tempo dei parametri clinico-strumentali più importanti mediante una cartella clinica virtuale costituita da una piattaforma informatica ed un’app per smartphone che può essere aggiornata in tempo reale da tutti i professionisti della salute coinvolti nell’assistenza del paziente cardiopatico: cardiologi, farmacisti e medici di medicina generale.

