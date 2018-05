Vigili del fuoco: quattro nuovi caposquadra Gli auguri dei colleghi del Turno A di Benevento

Tantissimi auguri ai neo caposquadra dei vigili del fuoco di Benevento Maurizio Pinto, Salvatore Coppola, Giovanni Caporale e Berardino Pennino. Tutti in servizio presso il comando provinciale - Turno A -, i quattro caposquadra hanno superato il corso di formazione ed ora sono in partenza per una nuova destinazione di lavoro. Dal comando provinciale di Benevento, i caporeparto Giovanni Angrilli e Vincenzo Picca con tutto il personale del Turno A fanno gli auguri ai colleghi: “Purtroppo con la nuova qualifica dovranno lasciare questo meraviglioso turno “A” iniziando un nuovo percorso in un altro comando. Tutti noi vi auguriamo le più grandi soddisfazioni personali e professionali ed un presto ritorno a questo comando”.

Ai caposquadra gli auguri della redazione di Ottopagine.