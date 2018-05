Gli auguri ai nuovi caposquadra dei Vigili del fuoco Dopo il corso e le prove di esame, nuovi incarichi per Lo Maglio, Mazzone e Genito

Tantissimi auguri ai neo caposquadra del Corpo nazionale Vigili del fuoco di Benevento. Si tratta di Fernado Lo Maglio, del Turno D: Pietro Mazzone del turno C e di Gerardo Genito del turno D. tutti, dopo aver superato brillantemente il corso e gli esami per caposquadra sono ora in attesa di prendere servizio con il nuovo ed importante ruolo di responsabilità. A loro, tutti in servizio presso il comando provinciale sannita, gli auguri da parte dei colleghi e dalla redazione di Ottopagine.