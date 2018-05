Assemblea straordinaria di "Condominio Benevento" Il 28 presso "C'entro” di Pastorale Giovanile in piazza Orsini

Si terrà lunedì prossimo, 28 maggio, alle 19.30, presso la sala-cantiere del “C'entro” di Pastorale Giovanile in piazza Orsini, la presentazione del libro “Condominio Benevento” di Nico De Vincentiis.

L’iniziativa metterà a confronto adulti e giovani sui temi cittadini più attuali e le prospettive di cambiamento. Per questo la presentazione avverrà sotto forma di assemblea di condominio in cui tutti i cittadinicondomini della città saranno chiamati ad esporre le proprie riflessioni e il proprio pensiero sulla “città-mondo” dove si intrecciano esperienze, non sempre coerenti e significative, legate alla politica, alla chiesa, alle istituzioni e alla società civile. In maniera particolare l' “assemblea straordinaria” avrà all'ordine del giorno le sfide che attendono i giovani chiamati a diventare protagonisti della città.