"La tutela della natura nelle aree protette" Convegno a Benevento

Domani mercoledì 30 maggio, alle ore 10,00, presso la sala convegni del palazzo Paolo V, a Benevento, la regione campania servizio provinciale per le politiche agricole, alimentari e forestali (ex ispettorato agrario) - e il parco regionale del Taburno-Camposauro, con il patrocinio del comune di Benevento, organizzano un convegno sul tema “La tutela della natura nelle aree protette”.

Il Convegno si svolgerà con la partecipazione delle autorità provinciali. Relatori,Guarino dell’Università del Sannio e i direttori dei parchi regionali D’Agostino e De Nicola.

Il Convegno è prevalentemente rivolto agli istituti scolastici superiori e rappresenterà anche l’occasione per presentare la rete di Istituzioni pubbliche, associazioni e altri attori locali, che hanno sottoscritto accordi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione della foresta e del parco del taburno-camposauro, dei suoi borghi e di tutto il territorio.

In tale occasione sarà quindi presentato ufficialmente il manifesto collettivo per il Taburno che, in forma minimale, racchiude tali accordi di tutela del patrimonio naturale, inteso anche come contesto di godimento spirituale.

Infine, sarà presentato il programma estivo di eventi e manifestazioni “Il risveglio della dormiente”, organizzato dalla regione con tale partenariato, consistente in una serie d’iniziative culturali e di spettacolo collegate al progetto di valorizzazione ambientale e di educazione alla tutela delle risorse naturali, che si svolgerà nella località “piano melaino” della foresta regionale del taburno e nei borghi del Taburno-Camposauro.

Redazione Bn