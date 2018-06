50 anni dalla consacrazione della chiesa del sacro cuore Benevento in festa

Il 1° giugno del 1968 Raffaele Calabria Arcivescovo Metropolita di Benevento consacrava la chiesa e l’altare maggiore in onore del sacro cuore di Gesù.

A 50 anni da quel momento storico, religioso e civile, la comunità dei fedeli della parrocchia, e non solo, si riunisce insieme ai sacerdoti per ricordare, festeggiare e parlare della storia di uomini e donne che hanno fatto vivere negli anni il luogo sacro. Le famiglie, i gruppi, le singole persone che amano questo luogo si incontreranno per pregare e racconteranno degli anni trascorsi durante i quali la parrocchia ha vissuto le gioe e le speranze, le tristezze e le angosce degli abitanti del quartiere. Celebrare il Giubileo non significa preparare grandi eventi ma, riprendendo il tema tanto caro a Papa Giovanni Paolo II quando indisse il Giubileo 2000: “celebrare il Giubileo significa innanzitutto convertirsi.” - chiedere al Signore che dia il dono della conversione, del perdono reciproco, dell’unità, della pace per la comunità. In questa tre giorni il pensiero andrà a tutti coloro che hanno costruito la realtà parrocchiale: i Parroci, i Sacerdoti, le Suore e tutti i laici che con la loro santità, sacrificio, dedizione, generosità e buon esempio hanno nutrito ed arricchito la vita della Parrocchia.

Il programma prevede: Venerdì 1° giugno - Inaugurazione Anno Giubilare, ore 19,00 Santa Messa per gli Ammalati, presieduta da Sua Ecc.za Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento, ore 20,30 Momento conviviale presso il Salone Sacro Cuore di Gesù; Sabato 2 Giugno alle ore 19,00 Santa Messa per i Giovani, presieduta da Frate Justin Lucaci, Viceparroco del Santuario Sacro Cuore di Gesù, ore 20,30 Concerto “Giovani in piazza” II edizione; Domenica 3 Giugno alle ore 12 Santa Messa, presieduta da mons.Franco Iampietro, Vicario Diocesano, e inaugurazione della Cappellina dell’Adorazione, ore 19,00 Santa Messa per le Famiglie, presieduta da Frate Giampiero Canelli, Parroco del Santuario Sacro Cuore di Gesù, ore 20,00 La Parrocchia e la sua storia, presentazione del libro sui 50 anni della parrocchia “Una fervente comunità di fedeli”, scritto da Giuseppe Di Pietro,durante la serata I ricordi e le emozioni dei fedeli, e la Premiazione dei vincitori del concorso Una Chiesa per amica.

Il concorso Una Chiesa per amica è stato realizzato in la collaborazione con l’Isitituto Comprensivo Sant’Angelo a Sasso, la Scuola Primaria Bilingue e il Collegio La Salle, riservato agli alunni delle Scuole elementari e medie del Rione,e a tutti i bambini al fine di sensibilizzare e educare le giovani generazioni rispetto alle tematiche dell’attaccamento al proprio territorio e alla propria parrocchia.

Ulteriore intento è stato la divulgazione e valorizzazione delle iniziative della Parrocchia stessa, per far percepire alla collettività l’importanza della tradizione, della preghiera, del rispetto dell'ambiente, della comunicazione sociale e la rilevanza di tali elementi nella qualità della vita della comunità attraverso i disegni e i racconti dei bambini. Inoltre, attraverso il lavoro del singolo, si è inteso promuovere lo spirito costruttivo di collaborazione tra i partecipanti e l’interacomunità. Si ringraziano per il contributo i dirigenti scolastici Michele Ruscello, Giuseppe Ciampa e Raffella Iacovelli.

Redazione Bn