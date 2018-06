Vetture storiche provenienti da tutta Italia a Benevento Successo per l’ottava edizione dell'evento dell'Asas ”Le Streghe al Volante”

L’ottava edizione dell'evento dell'Asas ”Le Streghe al Volante”, manifestazione Nazionale Asi valida per il trofeo Marco Polo, ha saputo raccogliere adesioni e soddisfazioni da parte dei partecipanti.

Vetture storiche provenienti da tutta Italia hanno invaso il centro storico di Benevento, restando in mostra in via Traiano, sabato e domenica scorsi.

Fondamentale il contributo della Proloco Samnium di Benevento, retta da Giuseppe Petito, con il momento musicale e di intrattenimento curato dal gruppo folk “Fontanavecchia” di Casalduni, accompagnato dalle streghe dell’associazione turistica.

I soci dell’Automotoclub Storico Antico Sannio di Benevento, del presidente Luigi Giangregorio, hanno assistito anche a momenti teatrali, curati dalla Solot e sono stati guidati alla scoperta della città dalle guide turistiche autorizzate.

Le auto e le moto, di notevole fascino, hanno incuriosito il folto pubblico presente al Corso Garibaldi, che ne ha approfittato per scattare foto ricordo. A portare i saluti dell’amministrazione comunale, l’assessore Mario Pasquariello.

Redazione Bn