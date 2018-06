Unione italiana ciechi e ipovedenti: richiesta 5 per mille La comunicazione del presidente provinciale

Richiesta del 5 per mille in favore della sezione provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Benevento (Associazione di Volontariato e di Promozione Sociale)-

La comunicazione del presidente provinciale Raffaela Masotta:

"Anche quest'anno la denuncia dei redditi potrà essere accompagnata dalla dichiarazione del contribuente di voler destinare il 5 per mille della sua imposta sui redditi ad una associazione titolata a riceverlo. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Benevento e' tra i possibili destinatari di tali benefici, che per il contribuente non comporta nessun onere o spesa. Ti chiediamo perciò di voler prendere in considerazione, all'atto della Tua denuncia dei redditi (730 ed Unico), quanto l'Unione ha fatto e sta facendo per la causa dei minorati della vista ed indicare nella scheda allegata ai modelli di denuncia il codice fiscale della Sezione Provinciale Uici di Benevento: 00553960626

Ti chiediamo anche di stimolare parenti ed amici ad uguale scelta. Confidiamo di avere meritato la Tua fiducia e di ottenere il Tuo consenso ed appoggio."

Redazione Bn