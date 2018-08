Al "Telesia for Peoples" ci sarà anche Luca Abete L’inviato di “Striscia la Notizia” riceverà il premio

Al “Telesia for Peoples” ci sarà anche Luca Abete. L’inviato di “Striscia la Notizia” riceverà il premio “Telesia for Peoples”, insieme al Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli, e ai vertici della “Italian Language Foundation” di New York (ILF), Margaret Cuomo e Louis Tallarini.

Per il 2018 l’Associazione “Icosit” ha infatti deciso di istituire il premio, alla sua prima edizione, che verrà assegnato a personaggi (esponenti del mondo della chiesa e delle istituzioni, politici, giornalisti, artisti, Iiprenditori) che nella loro attività quotidiana non hanno mai esitato “a schierarsi sempre dalla parte dei più deboli”.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 2 settembre (ore 20,30) nelle Terme di Telese nell’ambito della serata spettacolo alla quale interverranno la giovanissima cantautrice romana Federica Carta, il tenore lirico leggero napoletano Carmine De Domenico e l’Orchestra Jazz del Conservatorio Musicale “Nicola Sala” di Benevento, diretto dal Maestro Giuseppe Ilario.

Redazione Bn