Si inaugura la mostra fotografica "la città di Benevento" A cura del Circolo fotografico sannita

Inaugurazione della mostra fotografica “la città di Benevento” di Claudia Delli Gatti a cura del Circolo fotografico sannita con il patrocinio della provincia di Benevento.

“Chi siamo? Siamo il frutto della nostra terra. Nelle nostre vene scorre il sangue di chi ha vissuto prima di noi, di chi ha combattuto, vinto, perso e amato il proprio paese, la propria città. Siamo il frutto della storia dei sanniti, dei romani, dei longobardi, dei seguaci di iside, degli ebrei, dei cattolici, dei risorgimentali, dei fascisti e dei repubblicani. Basta alzare gli occhi per le vie di Benevento ed ogni pietra, palazzo, monumento ci racconta chi siamo, per non dimenticare da dove veniamo.”

Presso la biblioteca provinciale “A. Mellusi” di Benevento, sabato 08 settembre 2018 alle ore 18.00 Ingresso gratuito.

