Buon onomastico Marialuisa Un messaggio speciale da una persona speciale

"Alla mia STELLA nascente... da sempre accompagnata dal meraviglioso nome ??MARIALUISA?? che ti ha donato da sempre protezione, ha seguito ogni tuo passo ed io ho da sempre posto ogni mia fiducia per te...

Amata figlia il tempo non potrà mai cancellare il bene prezioso che tu sei per me, passeranno mari e monti ma nessuno potrà mai sostituire la Perla Preziosa che mi è stata donata.

AUGURI GRANDI A TE GRANDE DONO".