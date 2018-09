Inaugurato l'anno sociale Lions Club Host Benevento La missione è quella di soddisfare i bisogni umanitari e favorire la pace

Si é svolto ieri a Benevento, l’importante serata inaugurale dell’anno sociale 2018/2019 del Lions Club Benevento Host. Il cerimoniere Stefania Pavone, ottimamente coadiuvato dal segretario Monica Rabuano, ha ricordato la mission dei Lions Club che è quella di servire, soddisfare i bisogni umanitari e favorire la pace.

Il neo presidente Nicola Lauro, ha presentato ai numerosissimi soci presenti, e ai graditi ospiti, il programma che il Club intende portare avanti sino al luglio 2019. Nell’attuazione dei progetti saranno interessati un gran numero di soci per farli sentire coinvolti nella vita del Club. Questi alcuni dei service che verranno organizzati: visite mediche diabetologiche presso le varie Farmacie della Città che hanno già dato la piena disponibilità; visite oculistiche e otorino presso le scuole elementari e medie della Città; legalità ed educazione stradale, in collaborazione con la polizia stradale e municipale, iniziativa che verrà ripetuta in differenti istituti di scuola media superiore; sentinelle della salute per combattere la dipendenza da fumo, alimentazione e attività fisica, è un’iniziativa che si terrà anch’essa nelle scuole medie superiori della Provincia; corretta igiene odontoiatrica è un’iniziativa che interesserà le scuole primarie.

Inoltre, il Club Benevento Host sarà partner di Futuridea nella manifestazione del 10 ottobre prossimo quando Antonio Iavarone, scienziato sannita che vive da anni a New York, e che conduce i suoi studi per la ricerca contro il cancro, terrà a Benevento la lectio magistralis su “La Terapia personalizzata dei tumori”.

Questa è solo una parte delle iniziative del Club, che ha aderito anche ai progetti “Stelle in strada” e “Banco alimentare” per aiutare concretamente i più bisognosi. Nel corso della serata sono intervenuti Antonio Piscitelli, presidente del Club Leo, ovverossia l’associazione dei giovani del sodalizio, i quali svolgeranno anche loro una proficua attività per offrire ai ragazzi l’opportunità di crescere nella comunità locale. Infine, è intervenuta Maria Stefania Camerlengo, presidente della Zona 12 che organizza i club delle province di Avellino e Benevento, la quale si è dichiarata soddisfatta di quanto posto in essere dal Club Benevento Host, a cui peraltro è associata.

Camerlengo ha ricordato che proprio in mattinata si era svolta nel Sannio la riunione dei club delle province di Avellino e Benevento in un’atmosfera di grande cordialità e collaborazione reciproca.

Redazione Bn