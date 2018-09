Cooperativa sociale di comunità "iCare", 4 incontri in agenda Ecco dove e quando

Da stasera lunedì 17 settembre al Centro Pastorale Alfonso Maria De' Liguori di Luzzano partiranno i 4 incontri foraniali di ascolto della cooperativa sociale di comunità “iCare” con i delegati parrocchiali.

Scopo di questi 4 momenti sarà quello, anzitutto, di confermare il proprio impegno e la propria disponibilità a camminare insieme per continuare a credere nella crescita della cooperativa sociale diocesana e per progettare tutti insieme il percorso dei prossimi mesi relativo alle attività.

Gli incontri, che si svolgeranno tutti alle ore 19, avranno luogo stasera, come detto, a Luzzano per la Forania di Airola, mercoledì 19 a Sant’Agata de’ Goti (Casa delle Donne, Villa Fiorita) per la Forania di Sant’Agata de’ Goti, lunedì 24 a San Salvatore Telesino (locali Spazio Giovani) per la Forania di Telese Terme e mercoledì 26 a Casa Santa Rita (sede di iCare) per la Forania di Cerreto Sannita.

Redazione Bn