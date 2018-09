Benvenuto Francesco Pio Fiocco azzurro in casa Santopietro - Micco

"Non vediamo l’ora di avervi a pranzo da noi e… di aggiungere un posto in più a tavola!

Il piccolo Francesco Pio sarà goloso come la sua mamma? Tantissimi auguri al papà Antonio Santopietro e alla mamma Jessica Ida Micco".

Questi gli auguri da parte dei nonni Giuseppe e Ines, Pellegrino e Carmela, i bisnonni, e le zie e gli zii Roberta, Stefania, Maria Rita , Antonio, Nicola e Claudio per la nascita del piccolo Francesco Pio venuto alla luce ieri 26 settembre.

Alla famiglia gli auguri anche dalla redazione di Ottopagine