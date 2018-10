La diversità che crea valore: resilienza e elasticità mentale Una giornata di riflessione rivolta a studenti e docenti

Giovedì 9 Ottobre 2018 alle ore 9:00 nell’Aula Magna dell’Istituto Scolastico G. Alberti di Benevento si terrà il seminario “La diversità che crea valore: dalla resilienza organizzativa all’elasticità mentale” organizzato dalla psicologa Sara Luciano all’interno della Settimana del Benessere Psicologico giunto alla IX edizione.

Un appuntamento annuale promosso dall'Ordine degli Psicologi in collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e realizzato su tutto il territorio regionale con la partecipazione attiva degli psicologi campani. Quest’anno il tema centrale è la Resilienza.

L’istituto Alberti ha aperto le porte della scuola per organizzare una giornata di riflessione rivolta a studenti e docenti circa le differenze di genere in un’ottica non solo psicologica ma anche economico-aziendale e legale grazie anche al contributo dell'esperta in economia e management Irene Pescatore e Luigi Lombardi che affiancheranno la psicologa Sara Luciano durante l’incontro.

Saranno approfonditi inoltre i temi legati alla violenza di genere all’interno di un’etica deontologicamente corretta senza cadere in luoghi comuni e stereotipi.

Obiettivo del seminario è quello di sensibilizzare i giovani “adulti di domani” ad una cultura più inclusiva e attenta alle diversità di genere sia in campo educativo che lavorativo. La giornata si aprirà con i saluti del Dirigente Scolastico dell’ Istituto G. Alberti e della Presidentessa dell’Ordine degli Psicologi della Campania.

Redazione Bn