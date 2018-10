Riprendono i seminari di cultura d’impresa di MisTer Enlab All’Unisannio la testimonianza di Danam

Lunedì 15 ottobre, alle ore 14, presso l’Aula Ciardiello in via delle Puglie a Benevento, MisTer Enlab (Missione Territorio Entrepreneurial Laboratory), il laboratorio di cultura imprenditoriale dell’Università del Sannio, in collaborazione con i corsi di Management e Management delle imprese di servizi del Dipartimento Demm, ospita la testimonianza di Danam srl, l’azienda che si occupa di vendita e acquisto di servizi online. L’obiettivo è discutere della costruzione del business model durante la fase di start up di una attività imprenditoriale.

L’incontro, introdotto da Olimpia Meglio, docente dell’ateneo sannita, vedrà la partecipazione di Mariano Carpentieri, co-fondatore di Danam srl, il quale illustrerà le fasi di sviluppo e testing del business model della giovane società italiana che ha portato in rete una piattaforma web per la vendita online di servizi professionali. Le conclusioni saranno affidate al prof. Matteo Rossi di Unisannio, che con la professoressa Meglio è co-responsabile del laboratorio. Il seminario è aperto a tutti gli interessati.

Redazione Bn