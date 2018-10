"Con i giovani per sognare, rischiare, testimoniare" Dossier sull’inclusione sociale dell’anno 2017-2018 presentato da Caritas Benevento

“Con i giovani per sognare, rischiare, testimoniare”. È questo il titolo del dossier sull’inclusione sociale dell’anno 2017-2018, presentato da Caritas benevento, lunedì 15 ottobre alle ore 16.30 presso la sala conferenze della Cittadella della Carità "Evangeliigaudium" in Via San Pasquale 11.

I giovani sono il futuro delle nostre comunità, per questo sono il centro dell’analisi nel Dossier che annualmente la Caritas di Benevento stila grazie al prezioso lavoro della raccolta dati dei Centri d'Ascolto parrocchiali e diocesano . I dati vengono poi elaborati dall’osservatorio delle povertà e risorse.

Interverranno: Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, don Nicola De Blasio, direttore Caritas, Angelo Moretti, direttore Consorzio “Sale della Terr” ETS e coordinatore Caritas, Pasquale Narciso, sindaco di Campolattaro, “Piccolo Comune del #Welcome” aderente alla Rete #PCW; Maria Pia Mercaldo, responsabilità Osservatorio Povertà e Risorse e Doriana Bollo, volontaria in Servizio Civile Nazionale.

Redazione Bn