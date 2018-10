Benevento rende omaggio a San Giuseppe Moscati Presentazione del libro di Carmine De Girolamo

Mercoledì 17 Ottobre alle ore 17.00 presso l’auditorium dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento si terrà la presentazione del libro “San Giuseppe Moscati nacque a Benevento” di Carmine De Girolamo per i tipi di Ideas Edizione.

Al tavolo dei relatori siederanno Fra Gian Marco Languez – Superiore, Giovanni Carozza – Direttore Amministrativo, dott.ssa Adriana Sorrentino – Direttore Sanitario, Mario De Tommasi – Ideas edizioni, Carmine De Girolamo - Autore.

Il libro uscito dalla penna di Carmine De Girolamo è un volume che mette insieme i dati biografici, storici e la devozione dell’autore al Santo medico beneventano: San Giuseppe Moscati.

È, inoltre, arricchito da una sezione dedicata alla storia ospedaliera ed alcuni riferimenti storici degli eventi che hanno contraddistinto e caratterizzato la città di Benevento.

“Il mio è un invito a tutti i lettori a prendere visione e meditare su queste pagine da me messe insieme” afferma l’autore, che conclude “Ho iniziato a scrivere un po’ di tempo fa. Questa passione è nata quasi per caso. Dopo aver percorso tanta strada in cammino, ed in pellegrinaggio ho deciso di pubblicare le mie esperienze.

Per rendere agli altri emozioni e sensazioni che ho vissuto personalmente ed interiormente. Il mio scrivere è uno scrivere semplice, è uno scrivere con il cuore, per trasferire agli altri ciò che provo nel mio intimo”.

Redazione Bn