La scomparsa di Arturo Fragnito, storico ristoratore Per 40 anni ha mantenuto viva la tradizione culinaria sannita

Il mondo della ristorazione sannita e del commercio storico di Benevento piangono la scomparsa di Arturo Fragnito che si è spento ieri all'età di 85 anni.

Una persona molto conosciuta in città, probabilmente l’ultimo degli antichi ristoratori Sanniti. Per 40 anni il signor Arturo ha contribuito a portare avanti le tradizioni della tradizionale cucina beneventana, fatta di alimenti semplici e genuini di una volta. Dalla fine degli anni 60 ha gestito il suo primo ristorante al corso Garibaldi, prima di aprire un'altra attività a contrada San Vito. Negli anni 80 si trasferì in via Napoli nei pressi di una storica vetreria con il locale conosciuto come “Trattoria pizzeria Arturo”. I funerali si celebreranno oggi pomeriggio alle 15 presso la chiesa Addolorata di Benevento.