Laurea Simone Zagarese Un messaggio speciale per il neo dottore

"A te che la vita l'hai vista sempre come un sogno da realizzare. A te che sei caduto e ti sei saputo rialzare. A te che di ogni avventura hai saputo prendere il meglio. A te che oggi realizzi un altro sogno: la tua laurea.

Augurissimi da me che mi sento la tua seconda mamma, dalle piccole Fatima Maria e Anna Chiara e da Gianpiero. Ti aspettiamo per poterti festeggiare alla grande... ad Maiora vita mia!".

Questo il dolce e sentito messaggio che Debora e la sua famiglia inviano a Simone Zagarese che oggi si è brillantemente laureato in Lingue e letterature straniere presso l'Università di Milano.

Al neo dottore gli auguri per una vita ricca di soddisfazioni e traguardi sia personali che professionali dalla redazione di Ottopagine.